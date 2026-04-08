Фильм об императорской семье по роману тюменского писателя презентуют в России этой осенью

Тюменцам презентовали переизданную книгу Сергея Козлова "Романовы: преданность и предательство" и трейлер к одноимённому фильму, продюсером которого стал Олег Урушев. Роман и картина повествуют о последних днях императорской семьи, съемки картины шли в Тобольске при поддержке Правительства Тюменской области. Часть сцен была снята в Губернаторском доме – месте, где в 1917–1918 годах находилась под стражей семья императора Николая II.

"Вовлечение в кино — это наверно самый эффективный инструмент с точки зрения диалога с каждым человеком. Тобольск – ядро исторической России. После фильма "Тобол" зрители стали интересоваться историей Сибири, это повлияло на туристический поток в наш регион. Проект "Романовы" эту линию продолжил", — отметил в приветственном слове заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Тираж книги "Романовы: преданность и предательство" превысил 30 тысяч экземпляров. По мнению Урушева, это большой успех тюменской литературы. Автор романа выдвинут на российскую литературную премию "Большая книга".

"Я всю жизнь изучаю русскую историю. Есть такое понятие как критическое отношение к историческим источникам и в истории есть моменты, которые так и будут не раскрыты, но нам хочется, чтобы фильм и книга дополнили известные факты. Не всё попало в кино, но это есть в книге. Читайте внимательно. Если вы проследите судьбы героев, узнаете очень многое", — поделился Сергей Козлов.

Премьера фильма по роману тюменского автора запланирована на начало осени. Дополненное издание "Романовы: преданность и предательство" уже доступно в книжных магазинах, сообщили в департаменте общественных связей ТО.