Тюменку оштрафовали за публикацию сомнительного поцелуя под экстремистскими флагами

Центральный районный суд Тюмени признал 20-летнюю гражданку, разместившую в соцсети изображение двух целующихся девушек, виновной в публичном демонстрировании символики запрещенного и признанного экстремистским в РФ движения ЛГБТ и оштрафовал ее на тысячу рублей.
Из сообщения пресс-службы судов ТО следует, что изображение целующихся девушек тюменка сопроводила подписью "Ты точно больше не обижаешься?", а в хештегах и названиях видеофайлов использовала изображения радужного флага. Суд квалифицировал это как публичное демонстрирование символики ЛГБТ, которое федеральным законом запрещено. И хотя девушка свою вину отрицала, суд счел представленные доказательства достаточными для признания ее виновности.
