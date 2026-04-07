Семь колоколен одновременно впервые зазвучат на Пасху в Тобольске

Впервые в истории Тобольска семь колоколен одновременно зазвучат торжественным пасхальным перезвоном. Это событие начнется в полдень 12 апреля, сообщил глава города Петр Вагин.

Тобольск встречает пасхальный фестиваль "Светлая Пасха". 11 апреля, богослужения пройдут в 10 храмах Тобольска – включая отдалённые микрорайоны. Днём – освящение куличей, а ночные службы начнутся с 23:00. 12 апреля впервые в истории города семь колоколен одновременно зазвучат торжественным пасхальным перезвоном. А все дни фестиваля, с 5 по 20 апреля, тоболяков и гостей города ждёт большая программа: свободный подъём на колокольни, мастер-классы, в кафе – авторские десерты", - сообщил Вагин.