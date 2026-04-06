Тюменский печник рассказал, как правильно топить печь

Владимир Плотников – профессиональный печник, популяризатор медленного образа жизни и культуры обращения с огнем. Он уверен: мало грамотно сложить печь, важно еще и правильно ее топить. Этому он лично учит каждого заказчика.

По словам эксперта, главная ошибка большинства – хаотичные закладки дров и использование сырого топлива.

– Если поленья куплены осенью или летом – их надо дополнительно сушить. Правильные дрова хранятся под проветриваемым навесом, с подъемом от земли на 15–20 сантиметров. Сушка – два года. Все остальное считаю мусором, – подчеркивает Плотников.

Он добавляет, что сырые дрова дают мало тепла, производят много сажи и быстро разрушают печь изнутри.

Правильная топка, по мнению мастера, строится на интервалах. Одна закладка – 8–10 сухих поленьев. Они полностью прогорают до красных углей примерно за 35 минут.

– Температура растет постепенно: первая закладка – подъем, вторая – еще подъем, на третьей – уже 600 градусов можно фиксировать. Камни в банной печи красные стоят. Каждая топка – две-три закладки. Летом – две, зимой – три, – объясняет Плотников.

Время приготовления бани по этому методу – 2–2,5 часа. Затем печь настаивается 3–4 часа, и после этого можно париться полдня, а сама баня остается теплой еще два-три дня.

В разговоре печник пояснил и профессиональные термины. "Швырок" – это чурка или распиленная заготовка. Расколотый швырок становится поленом. "Хлыст" – ствол длиной 2–3 метра.

– Если березу оставить в хлыстах, она не высохнет, а сгниет. Влагу древесина теряет через торец. Чем короче швырок, тем быстрее, – отмечает Владимир.

Он приводит любопытное наблюдение: московский швырок – 60 сантиметров, петербургский – 45. Это связано с климатом: Петербург более северный и влажный, поэтому чурка короче, чтобы дрова успели высохнуть, - сообщает Тюменская область сегодня.