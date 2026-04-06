Тюменка выиграла грант "Росмолодежь. Гранты 1 сезон"

Тюменка Лилия Крамер взялась за развитие школьных спасательных отрядов в регионе. Она рассказала, что к подаче заявки ее подтолкнуло желание изменить ситуацию в регионе и вовлечь в спасательное дело тысячу детей. Несмотря на сомнения в подготовке отчетной документации, поддержка команды помогла их преодолеть.

Заявка подается онлайн в форме анкеты, защита проходит заочно. Эксперты оценивают социальную значимость, масштабы, эффективность и бюджет. Побеждает тот, кто набирает больше баллов. Из 12 тысяч заявок поддержана была только тысяча – и проект автора в их числе. Победа стала не просто финансовой поддержкой, а подтверждением важности идеи и стимулом двигаться дальше.

– Сумма гранта – составила 867 615 рублей. Смета была подробно рассчитана с учетом пожеланий и потребностей школьников в изучении ключевых блоков подготовки, которые должен знать каждый – это основы оказания первой помощи и правила пожарной безопасности, – уточнила Лилия Крамер.

Проект находится в активной фазе: проведены первые занятия для школьников, выставки оборудования и установочные встречи в школах. Средства гранта идут на форму, учебные манекены, пожарно-техническое вооружение и награды.

В планах – запуск новых отрядов и соревнования на звание лучшего. Автор надеется преумножить победы учеников на всероссийском уровне, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Не бойтесь своих идей. Не бойтесь начинать. Главное – четко сформулировать свою концепцию, понять ее значимость и не отступать при первых трудностях. Соберите сильную команду, изучите методические рекомендации заранее, пообщайтесь с теми, кто уже побеждал. Самое важное – искренне верьте в то, что делаете, – советует молодежи победительница гранта.