Сергей Политов стал лауреатом премии Союза писателей России

Поэт, писатель и драматург Сергей Политов работает режиссером в доме культуры деревни Большие Акияры Тюменского округа. Он вошел в число победителей 3-й Всероссийской литературной премии "Сказитель Руси". Союз писателей России отметил дипломом его поэтический сборник "Легенды о Тюменской земле".

"Легенды о Тюменской земле" – это книга Сергея Политова, над которой он работал в рамках туристического проекта "Семь деревень". Инициатива объединила жителей сел Червишево, Друганова, Большие Акияры, Черная Речка, Мичурино и Костылево. В сборнике представлены предания сибирских поселенцев, которые жили на этой территории в XVI–XVII веках.

– Чувствую, что мой труд важен. Я живу здесь и рад познакомить своих соседей с общей историей, – делится впечатлениями о награде Сергей с газетой "Тюменская область сегодня". – Приятно получить признание профессионалов.

Церемония награждения пройдет в селе Марчуги Московской области 12 апреля, - сообщает Тюменская область сегодня.