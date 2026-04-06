Как доказать врачебную ошибку при гибели питомца, рассказали тюменцам

Доказать вину ветеринара в случае смерти собаки или кошки в России возможно. Юрист Александр Левиков рассказал, с 2018 года статус животных в РФ изменился. Хотя юридически они все еще приравниваются к имуществу, закон об ответственном обращении признает их существами, способными страдать. Это позволяет владельцам требовать в суде не только рыночную стоимость "ценного актива", но и компенсацию морального вреда.

"В суде важно подчеркнуть: ценность собаки не в ее родословной, а в психологической привязанности хозяина", — отмечает Александр Левиков.

Главная проблема в таких делах — доказательная база. Юрист предупреждает: если владелец подозревает ошибку, нельзя спешить с кремацией. Только патологоанатомическое вскрытие у независимых экспертов может стать весомым аргументом в суде, - сообщает АиФ-Тюмень.