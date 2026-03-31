Патриотическую кампанию "Мы помним" тюменцы презентовали в Китае

Федеральный координатор Молодой Гвардии по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев принял участие в открытом диалоге российской и китайской молодёжи в Чанчуне (КНР), посвященном вопросам исторического воспитания и сохранения правды о Второй мировой войне.

На площадке Цзилиньского университета Владимир Сбитнев представил патриотическую кампанию "Мы помним", которая ежегодно реализуется в Тюменской области.

"Мы убеждены, что патриотическое воспитание должно быть живым, понятным и близким молодёжи. Важно не просто передавать исторические знания, а помогать молодым людям почувствовать личную связь с историей своей страны, осознать цену Победы и значимость сохранения исторической правды", - отметил Владимир Сбитнев.