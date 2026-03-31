Детские реаниматологи Тюмени за 45 лет спасли 24,5 тыс пациентов

24 500 юных жителей региона спасли в отделении детской анестезиологии и реанимации ОКБ №2 за 45 лет. Отделение является единственным на весь регион, в нем оказывают экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь детям от 1 месяца до 18 лет.

"Сегодня под моим руководством работает 60 специалистов, включая 21 врача. Отрадно, что коллектив постоянно растёт и укрепляется. Мы чётко видим вектор развития, перед нами стоят конкретные цели и задачи — и мы их обязательно выполним. У нас есть у кого учиться, есть кому передавать знания, и вместе мы добьёмся всего задуманного", — поделилась заведующая отделением анестезиологии и реанимации детского стационара Оксана Зайцева.

Только в 2025 году 510 пациентов получили медпомощь в палате интенсивной терапии, врачи провели в плановом и экстренном порядке более 13 500 анестезиологических пособий - комплекс мероприятий включает предоперационный осмотр, премедикацию, выбор метода анестезии и послеоперационное наблюдение.