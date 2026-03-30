"Менделеевка" с 1 апреля запускает акцию "Бессмертный полк"

В Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева с 1 апреля по 31 мая пройдет акция "Бессмертный полк" - жители города могут бесплатно изготовить портреты с фотографий участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, детей военного времени, участников боевых действий и локальных конфликтов.
Чтобы напечатать портрет, нужно обратиться по адресу: ул. Орджоникидзе, 59 в часы работы библиотеки, заполнить заявление, приложить исходные документы (портрет, фотографию и т. д.), указать фамилию, имя и отчество героя изображения.
Портрет будет изготовлен в срок от двух до семи рабочих дней. Один заявитель в рамках акции вправе получить не более двух распечатанных портретов. Подробности о требованиях к фотографии, условиях акции можно узнать в положении на официальном по ссылке - https://tonb.ru/sveden/docs/polozheniya/
Основная задача акции – помочь жителям региона подготовиться к празднованию Победы в Великой Отечественной войне.
Акция проходит в библиотеке в этом году двенадцатый раз. В прошлом году в Менделеевке изготовили более 1400 портретов.
