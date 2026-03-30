Интернет-журнал по детской кибербезопасности запустили в Тюменской области

11:00 30 марта 2026
В Тюменской области запущен первый региональный журнал по детской кибербезопасности - в цифровом дайджесте можно узнавать о способах защиты от мошенников. Журнал станет памяткой для родителей, педагогов и школьников.

Периодичность издания – раз в месяц. Он будет выходить в электронном виде. Каждый выпуск ориентирован на конкретную тему. Так, мартовская версия посвящена дропперству. Федеральные и региональные эксперты расскажут о рисках и ответственности за передачу банковских карт посторонним людям.

