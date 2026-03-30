Садоводам и огородникам важна поддержка властей, считают депутаты Тюменской гордумы

Меры поддержки для садоводов и огородников в марте стали одной из важных тем для обсуждения в Тюменской гордуме. Детально вопрос депутаты рассмотрели на постоянной комиссии по социальному развитию, затем на очередном заседании гордумы весь депутатский корпус смог ознакомиться с результатами работы администрации города в этом направлении.

В Тюмени 163 садоводческих и одно огородническое некоммерческое товарищество, в них зарегистрировано около 67,3 тысяч участков. Администрация Тюмени оказывает поддержку товариществам по нескольким направлениям: ремонт подъездных дорог, транспортное сообщение, догазификация, обеспечение пожарной безопасности и противоклещевая обработка территорий.

В 2025 году обновили дороги к ряду СНТ, среди которых "Моторостроитель", " Автоприбор-2", "Тополёк"," Липовый остров", "Подорожник", " Зелёная роща", "Светлячок", "Дорожник" , "Лесная поляна" и "Энергетик-1". На подъездах к СНТ "Ласка", "Весна" и "Париж" установили наружное освещение.

Для удобства дачников организовано 57 автобусных маршрутов - 39 действуют круглый год, а 18 — сезонно. С учетом того, что в СНТ люди могут жить постоянно, расписание составлено так, чтобы они могли добраться до своих участков и рабочих мест в удобное время. Продолжается догазификация: в программу включено 5086 домовв 110 СНТ. На на противоклещевую обработку в прошлом году направили около 330 тысяч рублей. Особое внимание- пожарной безопасности. В прошлом году из городского бюджета выделили почти 13 млн рублей на обустройство природных водоёмов и столько же — на строительство пожарных резервуаров.

"Все, что реализовывается для СНТ и ОНТ, — это реальная помощь пенсионерам, многодетным семьям и другим категориям граждан, для которых дача и огород играют большую роль. Для кого-то это отдых после рабочих будней, для кого-то это свои овощи, ягоды, домашние заготовки. Мы должны это учитывать и поддерживать садоводов и огородников. Как и держать на контроле вопросы безопасности данных территорий", - подчеркнула важность темы для горожан председатель гордумы Светлана Иванова.