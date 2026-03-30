В Тюменской облдуме прошла XXII межрегиональная банковская конференция

В Тюменской областной думе состоялась XXII межрегиональная банковская конференция на тему "Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов". В ней приняли участие представители банковской сферы, надзорных органов, депутаты и специалисты профильных структур. Среди обсуждаемых тем — вопросы регулирования и надзора, стимулирования кредитования и инвестиций в реальный сектор, развития ипотеки и противодействия киберпреступности.

С приветствием к участникам обратились председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлёв, начальник Уральского главного управления Банка России Марина Мясникова. Своё обращение направил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По мнению временно исполняющего обязанности президента Ассоциации банков России Дениса Липаева, ежегодная межрегиональная конференция, которая проводится в Тюмени, важна для самого широкого круга участников. "Это и региональные банки, и представители бизнеса. Те вопросы, которые поднимаются, актуальны, как в масштабах страны, так и в масштабах региона. Профессиональная дискуссия даст конкретные результаты. Будет сформирован пакет предложений, который рассмотрят на федеральном уровне и на уровне местных властей", — рассказал он.

Председатель комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко отметила, что за прошедшие годы конференция стала авторитетной площадкой. "На протяжении 22 лет мы видим эволюцию этого мероприятия. Она связана в основном с тем, что на конференции всегда озвучиваются самые актуальные вопросы, связанные с развитием финансового рынка, с законодательством, которое регулирует и финансовый рынок, и деятельность различных кредитных учреждений", — сказала депутат.

Исполнительный директор Ассоциации кредитных организаций Тюменской области Михаил Микульский считает, что проведение межрегиональной конференции жизненно необходимо для банковского сообщества. "С каждым годом она проходит всё более интересно и с пользой для дела",- высказался он.

На конференции особое внимание было уделено противодействию киберпреступности. Комментируя этот вопрос, Денис Липаев, подчеркнул, что те инструменты, которые уже приняты, показали свою определённую эффективность. "За год более 20 миллионов россиян оформили самозапрет на привлечение кредитов. Введены другие законодательные меры – сервис "второй руки", период охлаждения по определенным операциям, проверка переводов на признаки мошенничества. По данным МВД, видно сокращение киберпреступлений, однако мошенники не дремлют: на каждый новый способ борьбы с ними они тут же выдумывают новые способы мошенничества", — пояснил Денис Липаев. Он отметил, что пакет мер "Антифрод 2.0", который проектируется в Госдуме при его реализации в полном объеме даст кратное сокращение мошеннических схем. Но надо обратить внимание на вопрос разделения ответственности между операторами связи и банками. Важно, чтобы за хищение денег у граждан несли ответственность не только банки, но и операторы связи. "Мы надеемся, что эта норма сохранится в проекте федерального закона и ответственность станет солидарной", – сказал временно исполняющий обязанности президента Ассоциации банков России.

По словам Оксаны Величко, в регионе зафиксированы серьезные случаи IT-преступлений с крупными суммами денег. Она убеждена, что ответственность должна быть распределена между банками, операторами сотовой связи и теми, кто преступил черту закона, став дроппером. "В 2025, 2026 годах было принято большое количество федеральных законодательных мер и количество преступлений значительно уменьшилось, но не прекратилось. Это говорит о том, что необходимо дополнительное законодательное регулирование в этом направлении. И банки являются ключевыми точками, где эта система должна отрабатываться. Необходимо вставать на четкую гражданскую позицию относительно противодействия мошенникам", — подчеркнула законодатель.

В конференции очно и онлайн приняли участие более 150 человек.