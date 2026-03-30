Аналитики рассказали, во что можно вложить 100 тысяч рублей

Начинать инвестировать можно с небольших сумм, при этом нужно иметь небольшую "подушку безопасности", рекомендуют эксперты. Свободные 100 тысяч рублей можно вложить в фонды денежного рынка. А сумму от 1 миллиона рублей – в портфель из нескольких инструментов, включая качественные облигации и перспективные акции роста. Инвесторы из Уральского федерального округа, как и в целом по России, предпочитают консервативные стратегии. Почти половину портфеля занимают облигации – они позволяют зафиксировать интересную доходность на долгий срок. Четверть приходится на акции, ещё четверть – на биржевые фонды, а остальная часть – на денежные средства и драгметаллы.
Инвестиционный консультант ВТБ Виталий Аверкин:
Инвесторы часто обращаются за профессиональной поддержкой. Они следят за новостями компаний и хотят понимать фундаментальные факторы, влияющие на рынок. Например, нас нередко спрашивают, как сокращение производства палладия "Норникелем" в 2026 году повлияет на цены металла и финансовые показатели эмитента. Это говорит о зрелом и вдумчивом подходе к управлению личным капиталом.
