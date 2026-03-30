Около 90 водителей-бесправников и пьяных за рулем задержали в Тюмеской области за выходняе

Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области за выходные дни от управления транспортом отстранили 56 водителей, не имеющих права управления транспортом, и 31 пьяного водителя.

Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер:

С приходом теплой погоды увеличиваются риски совершения ДТП с участием водителей, не имеющих права управления транспортом, а также водителями, управляющими транспортом под воздействием алкоголя. Подразделения Госавтоинспекции будут работать на опережение. Мы уже отстранили от управления транспортом более тысячи водителей-"бесправников", а также задержали почти полторы тысячи пьяных водителей. Надзорная деятельность в этом направлении будет активизирована.

Управление транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, и водителями "бесправниками" является грубым и сознательным нарушением ПДД, вызывающим общественный резонанс. Госавтоинспекция призывает общественность сообщать в органы внутренних дел информацию о таких нарушениях, это поможет спасти чьи-то жизни и здоровье.