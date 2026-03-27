Мемный обмен проведут в экодомах Тюменской области

С 1 по 15 апреля в экодомах Тюмени, Тобольска и Ишима пройдет "Мемный своп". Он будет посвящен обмену предметами, относящимися к современному культурному феномену.

На обменник можно приносить всё, что изображает мем или как-то связано с ними:

– литературу и полиграфию: сборники анекдотов, книги с юмористическими рассказами, плакаты, открытки и стикерпаки;

– предметы гардероба: одежда и аксессуары с принтами, смешными рисунками или логотипами;

– коллекционные предметы: значки, фигурки, брелоки, кружки и игрушки;

– настольные игры.

Предметы должны быть чистыми, исправными и готовыми к дальнейшему использованию.

Управление по связям с общественностью ООО "ТЭО":

Гости приходят в мультицентры в том числе за общением и новым опытом. Обменники - еще один формат экологичного досуга. Приглашаем перебрать вещи в шкафу и принести те, что давно не используются, но могут поднять настроение другому.

Каждый месяц начинается новый своп, посвященный конкретной теме. Полный календарь экологических мероприятий публикуется в социальных сетях Тюменского экологического объединения.