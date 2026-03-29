Тюменским выпускникам объяснили порядок подачи апелляции на ЕГЭ-2026

Основной этап ЕГЭ-2026 начнется 1 июня. Участники государственной итоговой аттестации (ГИА) смогут подать апелляцию.

Как и прежде, предусмотрено два вида апелляции. Первая – по организации ЕГЭ и нарушениям во время проведения. Если таковые были, то участнику ГИА нужно сразу, не выходя из пункта проведения экзамена (ППЭ), обратиться к члену экзаменационной комиссии. Апелляцию рассмотрят в течение двух дней, будет проведено служебное расследование. В случае положительного решения результат аннулируется, выпускнику предоставят возможность сдать экзамен второй раз в текущем году.

Вторая апелляция – о несогласии с результатами. Ее подают в течение двух рабочих дней после объявления баллов. Выпускникам школ нужно обратиться в свои учебные заведения, выпускникам прошлых лет – по месту регистрации на экзамен. Такая апелляция будет рассматриваться в течение четырех дней. Обращаем внимание, что конфликтная комиссия может увеличить баллы, а может и уменьшить их. Процедуры оспаривания этого решения не предусмотрено.

Посмотреть результаты можно на сервисе https://checkege.rustest.ru/, для этого указать фамилию, имя, отчество, номер паспорта или код регистрации, свой регион.

Если возникнут вопросы по подготовке и проведению ЕГЭ, есть возможность обратиться на горячую линию:

департамент образования и науки Тюменской области: тел. 8 (3452) 56-93-30, 56-93-49;

ТОГИРРО: тел. 8 (3452) 39-02-05, 39-02-30, - сообщает Вслух.ру.