В центре "Родник" в Тюмени помогают укрепить здоровье и развивать личные качества

Инклюзивная смена для детей с хроническими заболеваниями стартовала в тюменском Центре комплексной реабилитации "Родник". Настоящая инклюзия начинается там, где заканчиваются "условия" и начинается внутренняя опора. Где ребенок учится не просто принимать помощь, а брать ответственность за себя. Где появляются скрепы — то, что держит, когда рядом нет взрослого с инструкцией.

На этой смене в центре работают над внутренними изменениями. Это прежде всего про отношение к человеку, а не к его диагнозу, про принятие без жалости, про возможность быть самим собой, про взросление через ответственность.

И первый шаг к таким изменениям — дисциплина, которую мы переосмысляем: не жесткие рамки, а навык превращать "надо" в "я могу".

Это проявляется в простых, но важных вещах. Таких, как общий подъем; совместная зарядка; ритуал утреннего сбора, где каждый чувствует: он часть чего-то большего; вечерний круг, где можно сказать о важном и тебя услышат.

Это не просто распорядок. Это общие смыслы, которые превращают группу отдельных ребят в команду.

По материалам ЦКР "Родник (г. Тюмень).