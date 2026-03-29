В Тюмени стартует запись подростков в "Отряды мэра"

На следующей неделе откроется онлайн-запись на первую смену "Отрядов мэра".

Трудоустроиться смогут 1 тыс. 950 подростков от 14 до 17 лет. Им предстоит отработать с 3 по 17 июня, по три часа в день. За 10 рабочих дней положена зарплата 7 тыс. 740,86 руб.

Онлайн-запись откроется 3 апреля в 10.00 часов на официальном сайте отряды-мэра.рф, здесь заранее можно посмотреть инструкцию.

С 6 до 10 апреля нужно будет предоставить документы: оригинал и копию паспорта (2-я и 3-я страницы) и СНИЛС, копию ИНН, а также заявление и согласие, медицинскую справку по форме 086-у и справку об отсутствии судимости за текущий год, банковские реквизиты карты "МИР", оформленной на самого подростка, - сообщает Вслух.ру.