Автомобильный рынок России стоит на пороге новых изменений

С1 января 2025 года ставки на импортную технику выросли в среднем на 10–20%, особенно затронув сегмент спецтехники. Осенью правила смягчили для честных частников: с 1 сентября заработали льготные ставки для физлиц (3400 рублей за новое авто и 5200 рублей за машину старше трех лет с мотором до 3 литров).

После серии поэтапных повышений утилизационного сбора в 2025 году, власти намерены закрыть главную лазейку для "серого" импорта через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Однако уже с 1 декабря 2025 года вступило в силу постановление правительства, которое заложило фундамент для ежегодной индексации коэффициентов каждого 1 января. Очередной этап реформы намечен на 1 апреля 2026 года и коснется тех, кто привык экономить на таможне в соседних республиках.

Основной удар придется по схеме "таможенной оптимизации" в странах ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения). До сих пор разница в администрировании позволяла ввозить машины по документам, где стоимость транспортного средства была существенно ниже рыночной.

"Основное изменение касается автомобилей, ввозимых физическими лицами из стран ЕАЭС, — комментирует доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н. Ольга Дмитриева. — Раньше некоторые намеренно занижали стоимость машины в декларации, чтобы уменьшить платежи. С 1 апреля 2026 года такая схема перестанет функционировать: любые расхождения между заявленной и фактической стоимостью будут выявлены, а недоплаченная сумма будет включена в утильсбор".

Фактически, государство вводит автоматическую систему доначисления. Если таможня сочтет, что бюджет недополучил налоги из-за "дешевого" оформления в Бишкеке или Минске, разницу придется доплатить при постановке машины на учет в России в составе утильсбора.

Второй важный аспект грядущих изменений — пересмотр самого статуса ввозимых машин. Сейчас в РФ действует норма, освобождающая от утильсбора авто из стран ЕАЭС, если они оформлены по таможенному приходному ордеру (ТПО). Но под видом "личного пользования" в страну зачастую заезжали целые партии машин для перепродажи.

"В рамках ЕАЭС действуют единые правила, но практика оценки стоимости авто может отличаться. Этим пользовались отдельные участники рынка, — поясняет доцент Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н. Дмитрий Морковкин. — Новая система скорректирует правила: ввоз автомобилей физлицами из этих стран планируется приравнять к коммерческому. Если сейчас при подаче декларации вместо ТПО утильсбор начисляется в полном объеме, то новые правила сделают контроль еще более жестким".

Таким образом, покупка машины через посредников в странах Союза перестанет быть выгодным "лайфхаком", - сообщает Мегатюмень.