Жителям Тюменской области рассказали, как обновить жилье к весне

Эксперт "Авито услуги" дал советы по ремонту. Здесь главное не только расхламление балкона, но и проверка кондиционеров, окон и вентиляции.

"Март — идеальный месяц для ряда важных работ, которые можно производить, не дожидаясь майских праздников или лета. Если вы давно мечтали превратить балкон или лоджию из склада старых лыж и санок в уютное место для утреннего кофе и книг, то этим уже надо заняться. Заказывая остекление сейчас, вы гарантированно успеете сделать все до наступления дачного сезона, когда у строительных бригад начинается горячая пора и очереди придется ждать неделями", - подчеркнул мастер по ремонту и отделке, эксперт "Авито услуг" Константин Мясников.

В марте самое время отмыть фасадные плиты или панели остекления снаружи, не рискуя развести белую коррозию на новых профилях.

Мастер отметил, что многие вспоминают о необходимости обслуживания кондиционера только в июле, когда изнуряющая жара уже наступила, а сервисные службы загружены на месяц вперед и значительно подняли цены.

"Если сплит-система уже используется, то самое время снять фильтры и оценить масштаб загрязнений. Так как зимой мы редко проветриваем квартиры подолгу, то вся городская пыль оседает именно на внутреннем блоке. Для более детальной диагностики вызовите мастера: он проверит давление в системе, почистит дренаж и обработает радиатор антибактериальным составом. Пока на улице холодно, вы все равно не пользуетесь кондиционером, зато к теплым дням он будет как новенький", - уточнил эксперт.

Тем, кто только присматривается к установке, проведение работ в марте дает ряд преимуществ: оборудование еще можно купить по зимним ценам, монтажники не работают в режиме конвейера, а значит, трассу проложат аккуратнее, наружный блок закрепят надежнее, а на фасаде не появится лишних дырок.

После зимы вентиляционные каналы часто забиваются пылью и копотью, а тяга ослабевает именно в межсезонье, когда разница температур между улицей и домом минимальна. Проверить просто: достаточно открыть форточку, снять решетку с вентканала и приложить к отверстию лист бумаги. Если не держится — пора вызывать специалистов чистить общедомовые каналы. Тем, кто задумывается об организации принудительной вентиляции, ранняя весна также дает фору. В отличие от кондиционера, который просто гоняет воздух по кругу, приточная установка забирает свежий воздух с улицы, фильтрует его от пыли и аллергенов и подогревает до комнатной температуры, - сообщает Тюменская линия.