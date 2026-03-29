Тюменский врач оценил возможности искусственного интеллекта в роли психолога

Технологии искусственного интеллекта закрепились в повседневной жизни россиян, которые обращаются к ИИ-помощникам даже за психологической поддержкой. Редакция "Тюменской области сегодня" выяснила, к

Какие риски и возможности несут психологические консультации с нейросетью.



Психотерапевт и врач-психиатр Елена Томина поделилась мнением о технологии в своей профессии. Современные языковые модели анализируют дневниковые записи и выявляют паттерны негативного мышления, предлагают дыхательные практики и помогают составить план действий при хроническом стрессе.

– Нейросеть полезна как средство для снятия эмоционального напряжения, но не для терапии или консультации. Я сталкивалась с примерами, когда человек описывает алгоритму свои симптомы, тот советует препараты, и пациент начинает их принимать, минуя врача. Это история, когда можно себе серьезно навредить. Поэтому лечение мы назначаем только на очном приеме, – делится психотерапевт Елена Томина.

– У нас в стране все, что связано с приставкой "психо", очень стигматизировано. Нам катастрофически не хватает психологического просвещения, и в этой ситуации нейросети помогают. У человека возникли симптомы: бешеное сердцебиение, потеют ладони. Он считает, что проблемы с сердцем, а ему выдают: "Возможно, у вас паническая атака". Он вообще в этом направлении не думал, и это подсказывает ему пойти к врачу, – объяснила врач-психиатр.

Елена Томина также указала, что не стоит делать при общении с искусственным интеллектом как с психологом:

- Рассматривать чат-ботов как замену живому специалисту. Нейросеть не считывает язык тела, интонацию, паузы и эмоции. Она видит только слова. Психолог нужен, чтобы менять глубинные реакции и шаблоны поведения, а ИИ на это не способен.

- Пытаться с помощью нейросети решить проблемы в коммуникации в личном общении. Безопасный диалог с нейросетью не дает встретиться со своим страхом и проработать его.

- Доверять советам ИИ безоговорочно, помнить про статистическую природу его ответов. ИИ не "знает" факты, а предсказывает наиболее вероятную последовательность слов на основе статистики. Если данных было мало, они могут быть неточными, - сообщает Тюменская область сегодня.