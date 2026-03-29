Тюменские автоинспекторы усилили профилактику ДТП с участием велосипедов и СИМ

В связи с резким потеплением велосипедисты, самокатчики уже выехали на улично-дорожную сеть, но не все из них успели повторить правила дорожной безопасности. "Сотрудники Госавтоинспекции проведут разъяснительную работу у перекрестков в населенных пунктах, напоминая велосипедистам и водителям СИМ правила передвижения по пешеходным переходам, призовут их спешиваться и быть внимательнее", - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Особое внимание будет уделено юным велосипедистам и детям, управляющим самокатами. Для них пройдут профилактические акции во дворах, скверах, парках, велодорожках.

Госавтоинспекция призывает велосипедистов и участников движения, управляющих СИМ повторить ПДД, использовать во время движения защитные шлемы и экипировку и беречь себя, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.