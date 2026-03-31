Более 5,6 тыс тюменцев обратились в поисках работы в службы занятости с начала 2026 года

С 1 января по 25 марта 2026 года в службу занятости населения Тюменской области обратились за содействием в поиске подходящей работы 5 627 человек, трудоустроено 2 160 человек.

По состоянию на 26 марта численность зарегистрированных безработных в Тюменской области составляет 2,7 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,35%. Количество заявленных вакансий — 18,2 тыс. единиц, в том числе 10,7 тыс. в организациях строительной сферы, госуправления и обеспечения военной безопасности, соцобеспечения, образования, здравоохранения и социальных услуг.