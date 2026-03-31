Низководные мосты начали закрывать из-за половодья в Тюменской области

16:34 31 марта 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Мост через реку Тобол на автомобильной дороге Хохлово – Криволукская Ялуторовского округа закроют для движения с 17 часов 31 марта, предупреждает Главное управление строительства Тюмеской области.

Пути объезда – со стороны федеральной трассы Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск.

Решение принято исходя из прогнозируемого половодья. Мост является низководным. Сроки ограничения не установлены. Все зависит от прохождения талых вод, пояснили ситуацию в ГУС.

Теги: мосты , паводок
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2026