Низководные мосты начали закрывать из-за половодья в Тюменской области

Мост через реку Тобол на автомобильной дороге Хохлово – Криволукская Ялуторовского округа закроют для движения с 17 часов 31 марта, предупреждает Главное управление строительства Тюмеской области.
Пути объезда – со стороны федеральной трассы Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск.
Решение принято исходя из прогнозируемого половодья. Мост является низководным. Сроки ограничения не установлены. Все зависит от прохождения талых вод, пояснили ситуацию в ГУС.
