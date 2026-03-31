Крышу дома, где бетонная плита обвалилась на балкон, планировали ремонтировать в 2027 году

Департамент ЖКХ Тюменской области взял на контроль устранение последствий инцидента в доме №20 на улице Газовиков в Тюмени, где плита упала на балкон последнего этажа.

В департаменте ЖКХ ТО отметили, что за содержание многоквартирного дома и его безопасную эксплуатацию отвечает управляющая компания. Накануне она сняла упавший балконный козырёк многоквартирного дома №20 по ул. Газовиков. Эксперты определят текущее состояние конструктивного элемента дома и набор работ по устранению последствий инцидента. Органы местного самоуправления обратились в фонд капитального ремонта за поддержкой, которая предоставляется во внеочередном порядке на э ремонт конструктивных элементов в том объеме, в котором они пострадали в результате различных инцидентов.

Комплексный капитальный ремонт кровли и фасада в данном доме запланированы на 2027 и 2030 годы соответственно. Ранее в рамках региональной программы в доме выполнены работы по капитальному ремонту: системы электроснабжения – в 2020 году; насосного оборудования системы водоснабжения – в 2022 году; системы теплоснабжения – в 2023 году; пожарного водопровода – в 2025 году.