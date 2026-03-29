Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за сеянцами, чтобы избежать вытягивания

Как ухаживать за сеянцами, чтобы они не вытянулись, а выросли крепкими и с хорошо развитой корневой системой, рассказали агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Сеянцы рекомендуем поставить на светлый подоконник, где достаточно света. На южную сторону ставить не следует, так как от сильной жары рассада может вытянуться. Для равномерного роста рассады, можно включить фитолампу, на 12-14 часов.

Не переувлажняем грунт, иначе это грозит появлением "черной ножки" и она погубит все ваши всходы. Воду используем комнатной температуры, отстоянную, лучше талую — она мягкая и без хлора. Водопроводную воду отстаивайте не менее суток в открытой емкости, чтобы ушел хлор и осели соли. Лучшее время для полива — утро, чтобы к вечеру почва слегка подсохла и снизился риск заболеваний.

Первые 2-3 недели после всходов томаты питаются запасами почвы. После пересадки растения испытывают стресс, поэтому первую подкормку проводим через 14 дней после пересадки. Можно использовать комплексные удобрения для рассады с оптимальным содержание азота, фосфора и калия.

Часто бывает так, что огородник увидел, что рассада выглядит плохо и начинает проводить подкормку всем, что есть дома под рукой. Но внешний вид растений, подскажет, в чем оно нуждается. Пожелтели нижние листья, а верхушка зеленая — дефицит азота. Нижняя сторона листа приобрела фиолетовый оттенок — не хватает фосфора, и здесь поможет суперфосфат. Листья сморщились и пошли волной по краю — дефицит калия, - сообщает КП-Тюмень.