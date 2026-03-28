В Тюменской области зарегистрировали свыше 7 тысяч машино-мест — как оформить своё



Оформление права собственности на машино-места стало возможным с 1 января 2017 года.

В Тюменской области в 2025 году на кадастровый учет поставлено 7 081 машино-место. Машино-место - это индивидуально-определенная часть здания или сооружения, предназначенная исключительно для размещения транспортного средства, границы которой описаны в порядке, установленном законодательством о государственном кадастровом учете. Кадастровый учет осуществляется одновременно с постановкой многоквартирного дома, в котором расположено такое машино-место.

- Регистрационные действия за собственника может осуществлять застройщик, - пояснила начальник отдела государственной регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки Ольга Сумская. - После передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства и постановки такого объекта на государственный кадастровый учет, застройщик имеет право на подачу без доверенности в орган регистрации прав заявления о государственной регистрации права собственности участника долевого строительства на такой объект.

После государственной регистрации права собственности участника долевого строительства застройщик обязан передать собственнику выписку из ЕГРН в целях удостоверения проведения регистрации на объект долевого строительства, - сообщает Мегатюмень.