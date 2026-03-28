Представительница проекта "Боевой кадровый резерв" высоко оценила реабилитационный центр "Красная гвоздика"

В рамках стажировки проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" его участница Разипа Жимбаева, медицинская сестра и ветеран боевых действий, посетила Центр оздоровления и реабилитации "Красная гвоздика". Она ознакомилась с тем, какую поддержку получают бойцы после возвращения из зоны СВО.

Как рассказали в пресс-службе проекта, заместитель директора центра Елена Максимова представила гостье обновленную реабилитационную базу: оборудование экспертного класса, сопоставимое с лучшими мировыми клиниками, а также авторские методики психологической службы, разработанные специально для ветеранов боевых действий.

Наставник участницы, Наталья Шевчик, отметила важность такого опыта для профессионального развития Разипы:

– Я рада, что Разипа в рамках стажировки посещает такие учреждения. Это очень важно для ее профессионального развития – увидеть изнутри, как устроена система реабилитации, с какими вызовами сталкиваются специалисты. Уверена, этот опыт позволит ей по-новому взглянуть на организацию помощи людям.

Самим впечатлением поделилась и Разипа Жимбаева:

– Уровень оснащения и индивидуальный подход к каждому пациенту здесь вызывают глубокое уважение. Благодаря поддержке правительства области центр реализует программы, где каждый комплекс реабилитации подбирается персонально. Для меня, как для человека, прошедшего боевые действия, особенно ценно видеть, насколько качественную поддержку получают наши бойцы после возвращения, - сообщает Тюменская область сегодня.