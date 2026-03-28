Движение на переправе в Увате частично ограничат

Подготовка к возможному паводку и вскрытию рек активно проводится в Уватском муниципильном округе. На сегодня ограничение грузоподъемности снижено до 3 тонн.

- Мы постоянно мониторим ситуацию на Иртыше и определили ориентировочные сроки закрытия переправы, это последние числа марта, - говорит глава Уватского округа Вячеслав Елизаров. - Графики могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий. К ограничениям из-за таяния льда на переправе готовятся службы ЖКХ и транспортники. Также в Увате на левобережье установлен новый закрытый остановочный комплекс. Павильон спроектирован с учетом наших климатических особенностей. Его конструкция обеспечивает защиту от ветра и холода, создавая комфортные условия для пассажиров, установлена система видеонаблюдения.

Завершается в Уватском округе и подготовка к открытию речной навигации. Две паромные переправы - в Увате и Тугалово будут обслуживать 4 катера с баржами, - сообщает пресс-служба администрации Уватского МО.

До введения ограничений передвижения по переправе мы снабдили котельные всем необходимым для бесперебойной работы, причем сделали это с запасом. Если погода будет благоприятствовать, то заранее завезенного топлива на левобережье должно хватить до окончания отопительного сезона. Это относится и к Увату, и к Аляске, и к Красному Яру, - говорит руководитель муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.