Эксперты оценили уровень закредитованности жителей Тюменской области

Жители Тюменской области, Югры и Ямала должны банкам 1,5 трлн рублей. Такими данными поделилась заместитель начальника экономического отдела регионального отделения Банка России Наталья Богомолова.

– При этом доля просроченной задолженности – 4,2%. Это немного лучше, чем в целом по России (4,6%). Основной объем просроченной задолженности приходится на потребительские кредиты – доля по ним выросла с 6% до 9%. По ипотечным кредитам доля просроченной задолженности не превышает 1%.

В 2025 году качество портфеля кредитов физических лиц незначительно ухудшилось. Несмотря на это уровень рисков приемлем и управляем, так как проблемные кредиты хорошо покрыты резервами.

– По выданным займам в микрофинансовых организациях у нас нет региональных данных, но статистика в целом по стране показывает снижение числа заемщиков в МФО, а также снижение их задолженности. Меньше становится заемщиков, имеющих три кредита и более.

Наталья также отметила, что снизить закредитованность населения помогли принятые законы и меры Банка России. Например, были установлены лимиты на выдачу высокорискованных потребительских кредитов и займов как в банках, так и в МФО.

– Если долговая нагрузка заемщика превышает 80 процентов его дохода, он считается высокозакредитованным. В первом полугодии 2026 года банки и МФО имеют право выдавать таким клиентам всего 3 процента займов от общего объема.

Сейчас существует масса инструментов, чтобы помочь гражданам, которые не справляются с задолженностями. Одни придуманы государством. Например, кредитные каникулы, ипотечные каникулы. Другие предлагают сами кредиторы – реструктуризация, рефинасирование, - сообщает Мегатюмень.