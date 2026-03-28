Тюменский ХК "Рубин" сыграет первые домашние игры плей-офф ВХЛ

Тюменский ХК "Рубин" проведет первые домашние матчи 1/8 финала OLIMPBET Чемпионата России по хоккею среди команд ВХЛ. На старте плей-офф соперником выступает "Рязань-ВДВ".

Первые поединки между "Рубином и "Рязань-ВДВ" прошли в Рязани. В обоих матчах победили хозяева – сначала со счетом 1:0, затем – 4:2.

На домашние игры "Рубина" в плей-офф смогут попасть владельцы абонементов. Телеканал "Тюменское время" проведет прямую трансляцию матчей. Включайте 21 кнопку кабельных операторов:

- в субботу, 28 марта, в 16.55 часов;

- в понедельник, 30 марта, в 18.55 часов.

В случае домашних побед "Рубина" серия может быть продолжена по следующему расписанию: 2 апреля матч в Рязани, 4 апреля - в Тюмени, 6 апреля – в Рязани, - сообщает Вслух.ру.

16+