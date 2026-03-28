Жителям Тюменской области напомнили о необходимости отчитаться о доходах — таких более 35 тысяч

35,3 тыс. жителей Тюменской области должны задекларировать свои доходы за 2025 год. Специалисты регионального управления ФНС России рассказали, кому это нужно сделать.

Обязанность по декларированию возникает при получении дохода от продажи имущества, которое находилось в собственности меньше минимального срока владения. А также – при наличии доходов от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Кроме того, под декларацию попадают подарки не от близких родственников в виде недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паёв, выигрыш в лотерее до 15 тыс. рублей, доходы от сдачи имущества в аренду.

Отчитываются о доходах за 2025 год индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Представить декларацию требуется и в случае, когда при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил об этом в налоговый орган.

Срок представления декларации по форме 3-НДФЛ за 2025 год – до 30 апреля. Уплатить налог необходимо не позднее 15 июля.

Удобнее всего представить 3-НДФЛ через электронный сервис ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Также это можно сделать лично или через представителя (на основании нотариальной доверенности); через МФЦ, предварительно заполнив 3-НДФЛ, в том числе с помощью программы "Декларация"; по телекоммуникационным каналам связи либо почтовым отправлением, - сообщает Тюменская линия.