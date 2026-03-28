В Бердюжье зарегистрировали одно из первых нападений клеща

Первая в этом году жертва клеща, женщина 1979 года рождения зафиксирована в с. Бердюжье. Она обратилась в филиал Областной больницы №4 своевременно. Ей ввели иммуноглобулин — профилактическую дозу антител. Это единственный эффективный способ экстренной защиты в случае укуса, если вы не привиты.

В этом году фиксируется раннее начало сезона активности клещей. Официальная дата первого обращения в Бердюжье — 25 марта. Это сигнал: пора доставать репелленты и носить правильную одежду.

Укус произошел на придомовой территории. Клещи живут в траве, на газонах, в прошлогодней листве прямо у ваших заборов.

Единственно правильный алгоритм действий, если на вас напал паразит: либо сразу обратиться в больницу, либо (если есть навык) аккуратно выкрутить клеща ниткой или пинцетом, поместить во влажную емкость и увезти на анализ, - сообщает Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).