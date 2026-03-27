Тюменский театр кукол празднует свое 80-летие

Тюменский театр кукол сегодня, во Всемирный день театра, отмечает 80-летний юбилей. Историей театра в воем поздравлении поделился губернатор Александр Моор.

Кукольное искусство развивалось вместе с регионом. В послевоенное время театр не имел своего дома и потому вёл жизнь на колёсах. Спектакли играли в школах Тюмени, населённых пунктах на юге и севере Тюменской области. Поездки по бездорожью были нелёгкими и продолжительными. Но дети ждали спектаклей, как чуда, и театр дарил их своим зрителям. Современный театр давно "живет" в своем "доме" и ставит не только детские кукольные спектакли, но и взрослые - "Мастер и Маргарита", "Идиот" проходят с неизменными аншлагами.

Александр Моор:

Время идёт, театр развивается. Сегодня в репертуаре спектакли не только для детей, но и взрослых. Культурным событием стала постановка "Мастер и Маргарита". Она была отмечена золотым дипломом Международного фестиваля "КУКART" в Санкт-Петербурге. Это настоящий подарок для взрослых, которые хотели почувствовать магию театра кукол. Дважды был на спектакле, рекомендую. Ещё одно представление для взрослых, которое не оставило равнодушных зрителей, – "Идиот" по Достоевскому.

Желаю коллективу Тюменского театра кукол творческих свершений, вдохновения и, конечно, новых премьер и зрителей!