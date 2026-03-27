Герои России рассказали о своих подвигах студентам в ТюмГУ

Тюменская область присоединилась к федеральному проекту российского общества "Знание" "Вахта героев". В главном корпусе ТюмГУ состоялось пленарное заседание мероприятия, в рамках которого студенты региона встретились с Героями России - Владимиром Шарпатовым, Владимиром Беловым, Анатолием Копыркиным, Александром Кузнецовым, Олегом Лобунцом, Владимиром Легошиным, Никитой Палазником, Игорем Станкевичем, Виктором Федосовым, Михаилом Марцевым, Рустамом Сайфуллиным.

"Мы все были на вашем месте, мы не сразу стали героями России. Своей профессией мы выбрали защиту Родины. Но вы должны понимать - все профессии важны. Ваша главная задача сейчас - учеба. Я желаю вам успеха. Его всегда добьется целеустремленный, трудолюбивый и несгибаемый человек", - отметил Рустам Сайфуллин, окончивший в свое время ТВВИКУ с отличием.

Заслуженный летчик-испытатель РФ Виктор Федосов поделился, что родился в Ишиме. Школьную мечту о небе осуществил после армии - окончил Ейское высшее военное училище летчиков.

"Вахта Героев" проводится в Тюмени во второй раз. Патриотические встречи продлятся три дня. За это время обладатели высших государственных наград посетят учебные учреждения, организации дополнительного образования, центры довоенной подготовки, где встретятся со школьниками и студентами. Завершится программа участием делегатов в торжественном открытии Кубка начальника Инженерных войск ВС РФ по самбо, который будет посвящен памяти выпускников ТВВИКУ, погибших при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.