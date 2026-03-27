Транспортные прокуратура и СК провели прием граждан в Тобольске

Состоялся совместный выездной прием граждан на жд вокзале Тобольска и в аэропорту "Ремезов" провели заместитель Тюменского транспортного прокурора Наталья Бондаренко и руководитель Тюменского следственного отдела на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России Илья Мякишев.



"Жители смогли напрямую задать вопросы представителям надзорных и следственных органов. Все обращения рассмотрены на месте, даны подробные разъяснения", - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"В рамках приёма граждане, включая пассажиров и работников транспортных предприятий, обратились к представителям Следственного комитета Российской Федерации и прокуратуры с различными вопросами. По каждому из поступивших обращений были предоставлены соответствующие разъяснения и консультации", - сообщили в Центральном МСУТ СК России, отметив, что речь шла в том числе об обеспечении безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Совместные мероприятия прокуратуры и следственных органов на транспорте становятся регулярными. Это эффективный формат для прямого диалога между надзорным органом и обществом, позволяющий быстро реагировать на обращения и повышать уровень защищенности пассажиров и работников транспортной сферы, добавили в ведомствах.