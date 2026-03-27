В Тюмени за 2025 год снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений

Полиция Тюмени работает профессионально и в тесном контакте с жителями и общественностью, что позитивно сказывается на безопасности граждан - число тяжких и особо тяжких преступлений снижается, а раскрываемость уголовных дел растет, несмотря на нехватку кадров. К таким выводам пришли депутаты после обсуждения отчёта о работе городской полиции за 2025 год на очередном заседании Тюменской гордумы.

В своем докладе начальник УМВД России по Тюмени Дмитрий Ерошов привел основные цифры. За прошлый год в городе зарегистрировано около 16 тысяч преступлений. При этом число тяжких и особо тяжких снизилось на 6,3% (с 5009 до 4695), уличная преступность сократилась на 21,3% (с 1213 до 955). Количество киберпреступлений уменьшилось на 5,3% (с 7050 до 6674), в том числе благодаря масштабной межведомственной работе по их профилактике. В прошлом году было меньше ДТП (1573 против 1791 в 2024-м), однако погибших больше — 43 (36 в 2024). Рост преступности на 40,5% (4650) наблюдается в общественных местах. Подростками совершено 416 преступлений (+63,8% к 2024), в основном это кражи из магазинов и торговых центров, причем на одного может приходиться до 50 преступлений. Раскрываемость по преступлениям в целом выросла до 43,5%, по незаконному обороту наркотиков — до 68,7%, по тяжким телесным повреждениям — до 98,1%, разбои и изнасилования раскрыты полностью.

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук подчеркнул, что результаты работы полиции соответствуют оперативной обстановке, несмотря на дефицит кадров. Депутат Сергей Пыхалов поднял вопрос о бесконтрольной продаже сим-карт как одной из причин телефонного мошенничества. Начальник УМВД пообещал проработать эту проблему. Вадим Долгих предложил усилить патрулирование улицы Дзержинского и набережной, где собирается много молодежи. Дмитрий Ошурков поинтересовался, как повлияла новая региональная выплата участковым на сохранность кадров. По словам начальника УМВД, эта мера снизила отток сотрудников, для дальнейшей стабилизации нужны дополнительные социальные льготы и меры поддержки.

По итогам обсуждения депутаты отметили, что, несмотря на кадровый дефицит, в Тюмени реализуются эффективные меры по охране порядка и стабилизации обстановки. Юрий Коновалов подчеркнул снижение числа тяжких преступлений, грабежей, разбоев и квартирных краж. Сергей Морев обратил внимание на важную роль народных дружин. Николай Моисеев поблагодарил сотрудников полиции за работу и отметил рост раскрываемости как главный показатель эффективности. Георгий Муратов предложил рассмотреть опыт комсомольских оперативных отрядов, сформированных из спортсменов и студентов.

"Полиция Тюмени работает профессионально, с полной отдачей, и главное – в тесном контакте с жителями, общественными советами, добровольными дружинами. Благодаря этому Тюмень остается безопасным городом, и у нас есть все основания смотреть в будущее с уверенностью", — резюмировала обсуждение вопроса председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова.