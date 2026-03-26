В Тюмени назвали самые культурные муниципалитеты региона

Впервые за пять лет существования рейтинга определены шесть победителей — награды вручили отдельно среди городских и муниципальных округов. Лидеры получили награды на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника культуры.

В категории городских округов лучшими признаны:

🔹 Тюмень

🔹 Ишим

🔹 Ялуторовск

Среди муниципальных округов тройка лидеров:

🔹 Ишимский,

🔹 Казанский,

🔹 Заводоуковский.

Победителей определили в результате комплексной оценки по 16 направлениям, в том числе: увеличение числа посещений культурных мероприятий, победы в творческих конкурсах, успешное участие в программе "Пушкинская карта", активность муниципалитета в вопросах укрепления инфраструктуры культуры.

Как подчеркивает департамент культуры Тюменской области, рейтинг существует пять лет и зарекомендовал себя как эффективный инструмент комплексного анализа и прогнозирования тенденций развития культуры в Тюменской области. Он дает возможность муниципалитетам увидеть свой потенциал и наметить точки роста.