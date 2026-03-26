В Тюмени назвали самые культурные муниципалитеты региона

16:40 25 марта 2026
Объявлены итоги рейтинга муниципальных образований Тюменской области в сфере развития культуры

Впервые за пять лет существования рейтинга определены шесть победителей — награды вручили отдельно среди городских и муниципальных округов. Лидеры получили награды на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника культуры.

В категории городских округов лучшими признаны:
🔹 Тюмень
🔹 Ишим
🔹 Ялуторовск

Среди муниципальных округов тройка лидеров:
🔹 Ишимский,
🔹 Казанский,
🔹 Заводоуковский.

Победителей определили в результате комплексной оценки по 16 направлениям, в том числе: увеличение числа посещений культурных мероприятий,  победы в творческих конкурсах,  успешное участие в программе "Пушкинская карта", активность муниципалитета в вопросах укрепления инфраструктуры культуры.

Как подчеркивает департамент культуры Тюменской области, рейтинг существует пять лет и зарекомендовал себя как эффективный инструмент комплексного анализа и прогнозирования тенденций развития культуры в Тюменской области. Он дает возможность муниципалитетам увидеть свой потенциал и наметить точки роста.

