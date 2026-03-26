Детсад пристроили к жилому дому в Тюмени

Выездное мероприятие в новый корпус детского сада № 151 прошло в Тюмени. Это первый в городе детсад, пристроенный к многоквартирному дому. Его возведение велось с августа 2022 года, свои двери для малышей сад открыл 1 сентября 2025-го. В новом корпусе созданы все условия для всестороннего развития детей: здесь оборудованы физкультурный и музыкальный залы, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, современный медицинский блок и пищеблок. Для занятий с детьми также предусмотрены студии дополнительного образования, соляная комната и кабинеты психологической разгрузки.

Групповые ячейки оснащены легкотрансформируемой мебелью, конструкторами, оборудованием для робототехники. На оснащение садика из регионального бюджета выделили 70 млн рублей. Оборудование во всех помещениях интерактивное и было приобретено при поддержке "Единой России".

Депутат Тюменской областной думы от "Единой России" Алексей Салмин обратил внимание на социальную значимость объекта:

Тюмень — это первый и единственный в России город, который за 25 лет увеличил население в два раза. Нас уже почти 900 тысяч. К нам приезжают люди со всей России, — отметил Алексей Салмин. — Развитие города проходит абсолютно правильно, используется комплексный подход. До садика обеспечена шаговая доступность — буквально 3-5 минут, что очень удобно для мам. Кроме того, в садике предусмотрен прием детей возрастом от года. На мой взгляд, это опережение событий: недавно президент говорил о необходимости обратить внимание на это направление, а у нас такой садик уже готов.

Сегодня здесь занимаются 12 возрастных групп, семь из них — раннего дошкольного возраста, от одного года. Об этом рассказала заведующая детсадом Светлана Орехова: "Кроватки выдвижные, спален нет, но площадь групп большая — около 100 квадратов, поэтому места всем хватает. На первом этаже везде теплый пол, потому что детки маленькие. Работают по три человека на группу: воспитатель, младший воспитатель и помощник воспитателя".

Строительство объекта велось в рамках комплексного подхода к развитию города. Застройщик уже на стадиях проектирования согласовывал с властями все технические решения, рассказал начальник отдела материально-технического развития образовательных учреждений департамента образования администрации Тюмени Анатолий Иванов.

"Мы активно подключались, заведующая была определена заранее. Вместе присутствовали на всех строительных планерках и разрабатывали дизайн-проект", — добавил он.

Особенность объекта — его архитектурное решение. Детский сад пристроен непосредственно к дому, в жилых комплексах проживает около 5,5 тысячи человек, и территория продолжает активно застраиваться. Открытие учреждения решило проблему нехватки мест для детей ясельного возраста.

Мама Татьяна Сайдафарова поделилась: "Мы переехали в Тюмень в 2024-м году и выбрали район из-за открытия детского сада. Дочку Алису приняли в сад в возрасте года и двух месяцев. Для нас, родителей, — это возможность пораньше выйти на работу, а для ребят — сделать первые шаги в образовании в комфортных условиях".

Все этапы работ — от проектирования до итоговой приемки объекта — находились на контроле партии "Единая Россия" с участием родителей, педагогов и управления образования.



