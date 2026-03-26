Тюменским студентам рассказали о героическом труде земляков в тылу

Патриотический урок "Разговоры о важном" провел в Тюменском колледже производственных и социальных технологий руководитель фракции "Единая Россия" областной думы Андрей Артюхов. Участниками встречи стали более 200 студентов.

Андрей Артюхов рассказал о том, как в Тюменской области реализуется региональный партийный проект "Оружие Победы": "Его главная цель – увековечить память о героическом труде в тылу наших земляков. Многие из тех, кто ковал Победу в годы Великой Отечественной войны, были ровесниками или даже младше участников встречи".

В рамках проекта в Тюмени был установлен макет торпедного катера "Комсомолец", в Заводоуковске – макет десантного планера А-7, в Ишиме открыли памятник бронепоезду "Патриот".

Отметим, что проект включает в себя не только создание памятников, но и системную работу с молодым поколением. Такие "Разговоры о важном" со старшеклассниками, студентами техникумов и колледжей Андрей Артюхов проводит регулярно. Они уже состоялись в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Голышманово и будут продолжены в других муниципальных образованиях.

Директор колледжа Тамара Шпак отметила: "Идея создания памятников – замечательная. Они стали символом несгибаемой воли и силы духа наших земляков, а встречи в рамках "Разговоров о важном" позволяют познакомить ребят с героическими страницами истории нашего региона".