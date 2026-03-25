Наркологическая клиника "Свобода" в Тюмени работает в штатном режиме

Резонансные новости о задержании бывшего главврача и директора кемеровской наркологической клиники "Свобода" не отразились на работе клиники "Свобода" в Тюмени. Как пояснила изданию сотрудница местного учреждения, оно работает в штатном режиме и является отдельным юрлицом.
Наркологические клиники "Свобода" работают в Екатеринбурге, Челябинске, Сургуте, Новосибирске, Новокузнецке и Тюмени.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru