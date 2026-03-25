Тюменская область лучшая в ЦВО по работе с призывниками

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский провел в Тюмени заседание круглого стола Центральной конкурсной комиссии Всероссийского смотра-конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе. На встрече было озвучено, что по итогам работы 2025 года Тюменская область заняла первое место среди субъектов РФ, входящих в состав Центрального военного округа по работе по призыву граждан на военную службу.

Цимлянский отметил, что Центральная комиссия прибыла в Тюмень, чтобы в конструктивном диалоге еще более усовершенствовать систему подготовки ребят:

Наша цель – оценить работу региона в сфере воспитания юных граждан для защиты Родины и дать рекомендации по ее усилению.

Военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков отметил, что в подготовке допризывной молодежи системно участвуют школы, вузы и ссузы, профоринентацию ведут представителей военных учебных заведений, регулярно организуется День призывника. Высокий уровень мотивации показывают курсанты центров "Воин" и "Аванпост".

Об отраслевой работе по подготовке молодежи к военной службе рассказали директор дездрава Наталья Логинова, директор департамента образования и науки Дина Горковец, директор департамента физкультуры и спорта Евгений Хромин.

Центральная конкурсная комиссия будет работать в Тюмени четыре дня. Участники посетят военно-учебные и детско-юношеские центры, ветеранские организации, медицинские учреждения и другие объекты.