Более 200 тонн гумпомощи отправили тюменцы в зону СВО

39-й гуманитарный конвой отправили из парка Пограничников в зону СВО – на передовую бойцам доставят на 12 тралах более 200 тонн гуманитарной помощи: свыше 50 единиц техники, строительные материалы, электротехнику и все необходимое для выполнения поставленных задач, сообщил председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов.

"Этот год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России. И эта отправка – яркий пример нашей сплоченности. В каждой посылке – результат большой совместной работы, тепло родного дома и искренние пожелания скорейшего возвращения с Победой! На торжественном митинге был рад вручить награды военнослужащим, которые находятся дома в отпуске и на лечении. Поблагодарил всех, кто участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи, кто вкладывает свои силы и часть души, понимая, насколько это важно для наших защитников", - сообщил Сайфитдинов в Мах.