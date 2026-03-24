Семьям погибших в бою тюменцев вернули их кители

Военную форму погибших участников СВО вручили их близким в Штабе общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области. Участниками мероприятия стали семьи четырех бойцов: младшего сержанта Романа Нуриева, сержанта Никиты Петухова, сержанта Федора Спиридонова и ефрейтора Ивана Лыжина.

Военная форма восстанавливается в рамках уникального проекта “Мундир Героя” при поддержке партии “Единая Россия”. Проект реализуется только в Тюменской области, семьям бойцов уже передали 22 восстановленных кителя, еще два находятся в работе, рассказала руководитель регионального исполкома "Единой России", председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова. “Мы гордимся вашими близкими, которые не пожалели ничего ради своей страны. На площадке Штаба всегда готовы поддержать семьи героев, оказать психологическую и юридическую помощь. Вы должны знать, что рядом с вами есть люди, готовые подставить плечо. Спасибо вам за вашу стойкость”, - сказала она.

Военный пенсионер, ветеран ОФСИН Роман Нуриев подписал контракт в 2023 году, служил в 74 мотострелковой бригаде, был командиром взвода. Завтра, 24 марта, ему исполнилось бы 45 лет, но вот уже два года его нет в живых. Восстановленный китель, переданный его матери Ольге, украсят орден Мужества, медали “За боевые заслуги”, “За воинскую доблесть”, две медали “За храбрость”...

“Когда мы с мужем были на вручении медали “Отец солдата”, губернатор, секретарь Тюменского реготделения “Единой России” Александр Моор рассказал о проекте “Мундир Героя”. Мы решили обратиться с просьбой о восстановлении кителя сына”, - отметила мать героя.

Среди тех, кто пришел сегодня в Штаб общественной поддержки партии, - Екатерина Спиридонова вместе с двумя взрослыми детьми. Ее муж Федор Спиридонов подписал контракт, чтобы защищать Родину, попал в штурмовые войска, полгода назад погиб на передовой. Из рук преподавателей “Аванпоста” форму торжественно получил сын военнослужащего.

На мероприятии также присутствовали родители ефрейтора Никиты Петухова Татьяна Дионисовна и Вячеслав Сергеевич. Никита - старший сын четы, служил контрактником на Дальнем Востоке и со своей боевой частью уехал на фронт сразу после объявления СВО. 25-летний парень погиб в 2023 году во время контрнаступления - на его танк скинули снаряд. “За время службы мы его в форме-то и не видели. Время пройдет, а китель будет памятью о Никите”, - поделился Вячеслав Сергеевич.

Не могла сдержать слез при воспоминании об Иване Лыжине его приемная мать Наталья. “Он был веселым и добрым, с детства хотел быть военным”, - говорит она с гордостью. Женщина воспитала троих парней, Иван был самым младшим. В 18 лет он отправился на срочную службу и решил подписать контракт - еще до начала СВО. С первого дня принимал участие в военных действиях, служил в подразделении БПЛА. 17 апреля 2026 года исполнится год со дня его гибели. “Мы гордимся нашим Ваней. Китель станет памятью о нем, которую можно передать его племянникам”, - говорит приемная мать героя.

Как сообщил специальный представитель губернатора по вопросам СВО, член фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы, директор центра патриотического воспитания “Аванпост” Николай Савченко, проект "Мундир Героя" появился как ответ на обращения семей погибших военнослужащих о восстановлении кителей бойцов.

“С 2022 года назад мы начали получать первые просьбы о восстановлении кителей бойцов. С тех пор мы аутентично восстанавливаем обмундирование - со знаками отличия, нашивками. На них семьи могут прикрепить награды своих сыновей и отцов”, - рассказал Николай Савченко. По его словам, посмертные награды традиционно должны храниться в семье на форменной одежде военнослужащего.

Семьи бойцов получили цветы и подарки от партии “Единая Россия”. Работа по восстановлению военной формы тюменских героев будет продолжена ради сохранения памяти об их подвиге.