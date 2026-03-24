Тюменских волонтеров отметили за участие в гуманитарных миссиях

Тюменских волонтеров наградили за участие в гуманитарных проектах "Единой России" в новых регионах страны и территориях, пострадавших от военных действий противника. В числе добровольцев - медработники, молодогвардейцы, члены Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе, общественники, депутаты. Они работали в госпиталях, восстанавливали разрушенную инфраструктуру и жилые дома, формировали и доставляли гумпомощь.

В Штабе общественной поддержки "Единой России" благодарственные письма вручили заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик, председатель комитета по социальной политике областной думы, руководитель регионального исполкома партии Ольга Швецова, председатель областной общественной организации участников СВО "Держава", депутат Тюменской городской думы Олег Ямпольский.

"Все понимают, что добрые дела каждого волонтера идут в общую копилку и приближают Победу. Нами движет долг и осознание того, что мы помогаем нашим защитникам. Благодарю молодежь за активное участие в гуманитарных миссиях. Сегодня вы можете передавать свой опыт ровесникам", - отметила Наталья Шевчик.

Тюменская область присоединяется к федеральным проектам, например, к "Курскому рубежу". Ольга Швецова напомнила: "Курский рубеж" был создан по поручению секретаря Генерального совета "Единой России" Владимира Владимировича Якушева 15 июля прошлого года. Проект объединяет волонтеров из разных уголков страны, и с каждой сменой в числе участников все больше и больше тюменцев".

Первым участником от региона стал исполнительный секретарь Ялуторовского городского местного отделения "Единой России" Александр Дьячков. Получая благодарственное письмо, он рассказал о двух сменах, на которых побывал.

"Сначала мы работали над восстановлением пострадавшей школы — в результате налета ВСУ были повреждены кровля и окна. Работа тяжелая, на высоте, но мы справились. Ко второй поездке подготовились основательно — привезли с собой больше инструментов, они там всегда нужны. Восстанавливали дома жителей. У нас уже сложилась хорошая команда: мы из разных городов, но трудимся над одной целью. Готов и в будущем выезжать для помощи мирным жителям".

Александр Дьячков будет курировать группы, отправляющиеся из Тюменской области на "Курский рубеж", а также "Белгородский рубеж", развернутый "Единой Россией" в феврале 2026 года.

В этом же проекте принимали участие ребята из Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе и ее председатель Екатерина Мокина.

"Уже трижды побывала с гуманитарными миссиями в новых регионах. Каждый раз ты едешь с мечтой и надеждой помогать, сделать что-то, пусть даже самое маленькое, что приблизит нашу Победу. И когда это получается, думаешь, что все это точно не зря", - поделилась Екатерина Мокина.

Участник СВО Олег Ямпольский знает не понаслышке, как важна поддержка волонтеров: когда ты защищаешь страну, любая помощь, любая весточка из дома придает силы.

Представители регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" и филиала Центра развития военно-спортивной подготовки "ВОИН" организовали гуманитарную миссию "Свои СВОим". Ее курирует член фракции "Единой России" Тюменской областной думы Николай Савченко. Делегация работала в госпиталях региона, оказывая помощь военнослужащим и медицинскому персоналу. В состав группы вошли педагоги дополнительного образования, методисты, психолог и совершеннолетние воспитанники центров. Помимо практической помощи, тюменцы подготовили для пациентов госпиталей праздничную новогоднюю программу, а к 8 Марта привезли сделанные своими руками шкатулки и вручили их с букетами тюльпанов женщинам-медикам. Кроме того, участники гуммиссии передают бойцам письма от тюменских школьников и доставляют в Тюмень ответы военных.

Активно включились в волонтерскую работу представители "Молодой Гвардии Единой России" - они объединяют студентов и организуют поездки в госпиталь, где волонтеры помогают медперсоналу и бойцам. Только за 2025 год в состав такой гуманитарной миссии от Тюменской области вошли 170 человек.