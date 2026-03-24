"Театр наций" сыграет в Тобольске три спектакля

Фестиваль "Театр наций Fest" проходит в Тобольске с 20 по 29 марта, за это время местные и приезжие зрители увидят три свежие постановки - спектакль-концерт в жанре народной мистерии "Русский крест" по одноимённой поэме Николая Мельникова, спектакли "Сато" и "Вознесенский. Цветёт миндаль" из цикла "Наше всё…".

Первый спектакль с участием художественного руководителя "Театра наций", народного артиста России Евгения Миронова состоялся 23 марта, в числе зрителей был губернатор Тюмеской области Александр Моор:

"Просто, местами нарочито бесхитростно, но с очень глубоким смыслом. Все это – про спектакль-концерт "Русский крест". С удовольствием посмотрел в Тобольске постановку "Театра наций" в прочтении народного артиста РФ Евгения Миронова. Евгений Витальевич рассказывает проникновенную историю обретения веры простым человеком. Поэзию гармонично дополняет музыка и вокал ансамбля "Комонь". Благодаря этому на сцене мы ощущаем атмосферу русской деревни. Сопереживаем герою и проникаемся его чувствами. Лично поблагодарил после спектакля Евгения Витальевича за подаренные эмоции.

Фестиваль "Театр наций Fest" в этом году проходит в девятый раз, каждый раз - при поддержке программы социальных инвестиций "Сибура" "Формула хороших дел".