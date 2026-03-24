Министр просвещения РФ вручил награды тобольским педагогам

10:20 24 марта 2026
Глава министерства просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Тюмеской области Александр Моор вручили тобольским педагогам награды за трудовые заслуги. Церемония награждения прошла в рамках рабочей поездки министра и губернатора в Тобольск.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поощрил знаками отличия "Отличник просвещения": сотрудников школы №16 имени Неймышева - учителя русского языка и литературы Ольгу Боброву, старшего педагога дополнительного образования Татьяну Горбунову,  учителя истории и обществознания Светлану Тимохович. Этой же награды удостоены преподаватель Тобольского многопрофильного техникума Татьяна Трухина и заведующий укрупненной группой специальностей техникума  Михаил Долгушин.

"Тюменская область, Тобольск является хорошим примером для многих городов и регионов", – отметил, поздравляя награжденных, глава Минпросвещения РФ.

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил благодарственные письма сотрудникам Тобольского многопрофильного техникума - мастеру производственного обучения Ривалю Жамалиеву, заместителю директора по стратегическому развитию Светлане Редькиной и преподавателю Динару Халитову.

Александр Моор:

Тобольск – это город с давними и сильными педагогическими традициями. Мы видим людей, которые всей душой болеют за свою профессию, видим, какие результаты можно получить благодаря партнерству между крупной компанией, регионом и муниципалитетом. Уверен, наши замечательные педагоги сделают еще много полезного и интересного для развития города, региона и страны.

