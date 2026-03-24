Мастер-классом по нейросетям отметит свой день рождения "Точка кипения — Тюмень"

27 марта в 14:00 пройдет "День рождения „Точки кипения — Тюмень“". Событие объединит IT-сообщество, бизнес и всех, кто интересуется современными технологиями. В программе праздника практический мастер-класс "Нейросети: от любопытства к конкурентному преимуществу".

Эксперт Нина Мазур, IT-предприниматель, коммерческий директор Сибирской студии разработчиков, амбассадор Сбера по ИИ, преподаватель "Нетологии" и популяризатор ИИ расскажет, как создавать визуалы и сценарии, использовать ИИ для аналитики, ускорять подготовку документов, автоматизировать коммуникации и внедрять решения на основе реальных бизнес-кейсов. Отдельно обсудят, как управлять качеством работы нейросетей и минимизировать возможные ошибки.

Станислав Логинов, замгубернатора, директор департамента информатизации Тюменской области:

Мы делаем так, чтобы "Точка кипения" оставалась местом, где рождаются проекты и инициативы, полезные для цифровой экономики региона. Именно поэтому ее день рождения встретим насыщенной программой, чтобы поддержать тех, кто уже создает наше "завтра", и вдохновить тех, кто только готовится сделать первый шаг.

"Точка кипения — Тюмень" находится в Технопарке. Участие в Мк бесплатное, но необходима регистрация.