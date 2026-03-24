Тюменские медики приняли роды прямо на месте вызова

17:20 23 марта 2026
Бригада скорой помощи №103 в составе фельдшеров Дарьи Бухаровой и Ильвиры Данциг вместе с водителем Николаем Корневым приехали к будущей маме, но времени на транспортировку не было. Как сообщили  в департаменте здравоохранения Тюменской области, роды прошли на дому, малыш появился на свет быстро и самостоятельно задышал, получив по шкале Апгар 8 баллов при рождении и 9 через пять минут.

После необходимых первичных процедур маму с новорожденным доставили в родильный дом.  

